Air France-KLM готова предоставить самолеты для транспортировки вакцины от COVID-19

Группа авиакомпаний Air France-KLM заявила о готовности принять участие в транспортировке вакцины от коронавирусной болезни.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Группа Air France-KLM готова обеспечить транспортировку самолетом вакцин против COVID-19, когда они поступят на рынок, заявила главный исполнительный директор Air France Анн Рігайль. Air France и KLM "имеют реальный опыт в транспортировке фармацевтической продукции", особенно при низких температурах, пояснила она.

Группа будет готова, когда придет время доставить вакцину как можно скорее.

"По оценкам, в течение явно ограниченного времени надо будет доставить около 15 миллиардов доз, и в мире (все компании вместе взятые – ред.) есть 8000 грузовых самолетов", - сказала она.

Группа работает над "разными сценариями", ожидая, когда будет готова вакцина. Air France и KLM оснащены оборудованием для перевозки фармацевтических продуктов и вакцин в самых сложных условиях, включая минус 80 градусов", отметила Рігайль.

Обе авиакомпании имеют парк из более чем 150 широкофюзеляжных самолетов со значительной грузоподъемностью в трюме и 6 полноразмерных грузовых самолетов.

Объявления о эффективность более 94% вакцины, разработанной лабораториями Pfizer и BioNTech, с одной стороны, и Moderna - с другой, вызвало новую волну оптимизма в мире. Основной проблемой при транспортировке вакцин является контроль температуры-вакцина от COVID-19 может требовать транспортировки при температуре -80 градусов.

Грузовой самолет авиакомпании Air France может перевозить более миллиона доз за один рейс, а дальнемагистральный пассажирский самолет может перевозить более 400 000 доз в своих трюмах.