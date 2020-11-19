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У Каталонії наступного тижня відкриють бари, ресторани і кінотеатри

Четвер, 19 листопада 2020, 19:16

Бари і ресторани в Каталонії відкриються наступного понеділка, 23 листопада, з певними обмеженнями.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Згідно з новими правилами, бари і ресторани працюватимуть з 6:00 до 21:30, з мінімальною відстанню між столиками у два метри і обмеженням в чотири людини за столом.

На терасах не буде обмежень за кількістю відвідувачів, а всередині дозволяється тільки 30% від кількості посадочних місць, які збільшаться до 50% з 7 грудня.

Це один із заходів, оголошених в четвер урядом Каталонії в рамках пом'якшення карантинних заходів.

З наступного понеділка також відновлять роботу кінотеатри, театри та аудиторії, але максимум на 50%, що збільшиться до 70% через 15 днів. Максимальна кількість відвідувачів - 500 осіб.

З 7 грудня також припиняється дія заборони на поїздки з одного муніципалітету в інший у вихідні дні. 21 грудня, на початку Різдвяних свят, ця заборона буде повністю скасована у всі дні, а з 4 січня в Каталонії не буде обмежень на пересування.

Комендантська година продовжить діяти з 22:00 до 6 ранку.

В Іспанії в останні дні спостерігається тенденція зниження рівня захворюваності у порівнянні з кінцем жовтня - початком листопада.

Напередодні в країні виявили 15 тисяч нових випадків, а максимальний приріст в Іспанії був зафіксований 30 жовтня - понад 25 тисяч інфікованих за добу.

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