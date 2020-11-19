В Каталонии на следующей неделе откроют бары, рестораны и кинотеатры

Бары и рестораны в Каталонии откроются в следующий понедельник, 23 ноября, с определенными ограничениями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Согласно новым правилам, бары и рестораны будут работать с 6:00 до 21:30, с минимальным расстоянием между столиками в два метра и ограничением в четыре человека за столом.

На террасах не будет ограничений по количеству посетителей, а внутри разрешается только 30% от количества посадочных мест, которые увеличатся до 50% с 7 декабря.

Это одна из мер, объявленных в этот четверг правительством Каталонии в рамках смягчения карантинных мер.

С 7 декабря также прекращается действие запрета на поездки из одного муниципалитета в другой в выходные дни. 21 декабря, в начале Рождественских праздников, этот запрет будет полностью снят, а 4 января в Каталонии не будет ограничений на передвижение.

Комендантский час продолжит действовать с 22:00 до 6 утра.

Со следующего понедельника также возобновят работу кинотеатры, театры и аудитории, но максимум на 50%, а через 15 дней будет разрешено увеличить количество посетителей до 70%. Максимальное количество посетителей - 500 человек.