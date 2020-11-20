Президент ПАРЄ заступився за спостерігачів на виборах в Грузії, яких образив Саакашвілі

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Рік Дамс розкритикував грузинських політиків за нападки на главу місії ПАРЄ, яка спостерігала за парламентськими виборами 31 жовтня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті організації.

"Я глибоко шкодую про необґрунтовані нападки деяких політичних представників в Грузії на особисту недоторканність глави делегації Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), яка спостерігала за виборами", - йдеться в заяві.

Глава ПАРЄ наголосив, що позиція глави місії спостерігачів є позицією асамблеї і закликав представників усіх політичних сторін відмовитися від необґрунтованих звинувачень.

"Хоча будь-хто може не погоджуватися з їх висновками, чесність міжнародної спостережної місії не може бути поставлена ​​під сумнів", - підкреслив Дамс.

У заяві не називаються конкретні прізвища грузинських політиків, проте, раніше експрезидент Грузії і неформальний лідер партії "Єдиний національний рух" Міхеїл Саакашвілі висловив невдоволення тим, що делегація ПАРЄ визнала результати виборів до парламенту Грузії.

Делегацію ПАРЄ на виборах очолював нідерландський депутат Тіні Кокс, якого Саакашвілі назвав російським агентом.