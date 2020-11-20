Президент ПАСЕ вступился за наблюдателей на выборах в Грузии, которых оскорбил Саакашвили
Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Рик Дамс раскритиковал грузинских политиков за нападки на главу миссии ПАСЕ, которая наблюдала за парламентскими выборами 31 октября.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте организации.
"Я глубоко сожалею о необоснованных нападках некоторых политических представителей в Грузии на личную неприкосновенность главы делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая наблюдала за выборами", - говорится в заявлении.
Глава ПАСЕ подчеркнул, что позиция главы миссии наблюдателей является позицией ассамблеи, и призвал представителей всех политических сторон отказаться от необоснованных обвинений.
"Хотя любой может не соглашаться с их выводами, честность международной наблюдательной миссии не может быть поставлена под сомнение", - подчеркнул Дамс.
В заявлении не называются конкретные фамилии грузинских политиков, однако ранее экс-президент Грузии и неформальный лидер партии "Единое национальное движение" Михаил Саакашвили выразил недовольство тем, что делегация ПАСЕ признала результаты выборов в парламент Грузии.
Делегацию ПАСЕ на выборах возглавлял нидерландский депутат Тини Кокс, которого Саакашвили назвал российским агентом.