США збільшують тиск на учасників побудови "Північного потоку-2" - ЗМІ

Уряд США посилює погрози санкцій у спробі зупинити спірний газопровід "Північний потік-2".

Про це повідомляє агентство DPA з посиланням на високопоставленого американського чиновника, передає "Європейська правда".

Чиновник на умовах анонімності повідомив, що уряд США вже визначив ряд компаній або фізичних осіб, які можуть зіткнутися з санкціями, якщо вони не припинять свою діяльність, пов'язану з трубопроводом.

"Ми знаходимося в процесі обдзвону ряду цих компаній, щоб повідомити їм, що вони, ймовірно, займаються підсанкційною діяльністю", - сказав чиновник, відмовившись назвати компанії.

"Багато хто з цих компаній не знають про це, і ці дзвінки дають їм можливість згорнути свою діяльність" - додав він.

Уряд США представить Конгресу доповідь про санкційні компанії протягом декількох днів або тижнів, сказав чиновник.

Будівництво газопроводу" Північний потік-2 " практично завершено. Він подвоїть постачання російського природного газу Балтійським морським шляхом до Німеччини, найбільшої економіки Європи.

Противники трубопроводу, в тому числі США, Польща і Україна, кажуть, що трубопровід дасть Росії важелі тиску на Німеччину, в той час як німецький уряд говорить, що він створить прямі і безпечні поставки газу.