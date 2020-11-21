США увеличивают давление на участников строительства "Северного потока-2" - СМИ

Правительство США усиливает угрозы санкций в попытке остановить спорный газопровод "Северный поток-2".

Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, передает "Европейская правда".

Чиновник на условиях анонимности сообщил, что правительство США уже определило ряд компаний или физических лиц, которые могут столкнуться с санкциями, если они не прекратят свою деятельность, связанную с трубопроводом.

"Мы находимся в процессе обзвона ряда этих компаний, чтобы сообщить им, что они, вероятно, занимаются подсанкционной деятельностью", - сказал чиновник, отказавшись назвать компании.

"Многие из этих компаний не знают об этом, и эти звонки дают им возможность свернуть свою деятельность" - добавил он.

Правительство США представит Конгрессу доклад о санкционные компании в течение нескольких дней или недель, сказал чиновник.

Строительство газопровода "Северный поток-2" практически завершено. Он удвоит поставки российского природного газа Балтийским морским путем в Германию, крупнейшую экономику Европы.

Противники трубопровода, в том числе США, Польша и Украина, говорят, что трубопровод даст России рычаги давления на Германию, в то время как немецкое правительство говорит, что он создаст прямые и безопасные поставки газа.