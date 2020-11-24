У Франції найменша кількість випадків коронавірусу за два місяці
У Франції в понеділок повідомили про 4452 нових випадків зараження COVID-19 і це найнижчий щоденний показник з 28 вересня.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.
Слід зазначити, що показники в понеділок зазвичай нижчі, ніж в інші дні тижня, через те, що лабораторії закриті у вихідні. Днем раніше повідомлялося про 13 157 випадків коронавірусу.
За добу зафіксована 501 смерть, пов'язана з коронавірусом, загальне число померлих зросло до 49 232.
Всього за останні 7 днів було зареєстровано 12 898 нових госпіталізацій, в тому числі 1946 в реанімації.
Рівень позитивних тестів продовжує знижуватися і в понеділок він становив 13,3%.
Президент Франції Еммануель Макрон у вівторок ввечері виступить зі зверненням до нації і, ймовірно, оголосить про ослаблення карантинних заходів, але вони будуть продовжені на кілька тижнів.