У Франції найменша кількість випадків коронавірусу за два місяці

У Франції в понеділок повідомили про 4452 нових випадків зараження COVID-19 і це найнижчий щоденний показник з 28 вересня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Слід зазначити, що показники в понеділок зазвичай нижчі, ніж в інші дні тижня, через те, що лабораторії закриті у вихідні. Днем раніше повідомлялося про 13 157 випадків коронавірусу.

За добу зафіксована 501 смерть, пов'язана з коронавірусом, загальне число померлих зросло до 49 232.

Всього за останні 7 днів було зареєстровано 12 898 нових госпіталізацій, в тому числі 1946 в реанімації.

Рівень позитивних тестів продовжує знижуватися і в понеділок він становив 13,3%.

Президент Франції Еммануель Макрон у вівторок ввечері виступить зі зверненням до нації і, ймовірно, оголосить про ослаблення карантинних заходів, але вони будуть продовжені на кілька тижнів.