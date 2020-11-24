Во Франции наименьшее количество случаев коронавируса за два месяца

Во Франции в понедельник сообщили о 4452 новых случаях заражения COVID-19 и это самый низкий ежедневный показатель с 28 сентября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Следует отметить, что показатели в понедельник обычно ниже, чем в другие дни недели, из-за того, что лаборатории закрыты по выходным. Днем ранее сообщалось о 13 157 случаях коронавируса.

За сутки зафиксирована 501 смерть, связанная с коронавирусом, общее число умерших выросло до 49 232.

Всего за последние 7 дней было зарегистрировано 12 898 новых госпитализаций, в том числе 1946 в реанимации.

Уровень позитивных тестов продолжает снижаться и в понедельник он составил 13,3%.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступит во вторник вечером с обращением к нации и, вероятно, объявит об ослаблении карантинных мер, но они будут продолжены на несколько недель.