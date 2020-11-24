ЄС купить 160 млн доз американської вакцини Moderna

Європейська комісія домовилася про купівлю потенційної вакцини від коронавірусу з американською компанією Moderna.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Брюсселі.

"Завтра ми затвердимо новий контракт, щоб забезпечити ще одну вакцину в нашому портфоліо. Цей контракт дозволить нам купити до 160 мільйонів доз вакцин, виробленої компанією Moderna. Відповідно до результатів досліджень, ця вакцина може бути надзвичайно ефективною проти коронавірусу", - сказала фон дер Ляєн.

"Як тільки вакцина доведе свою ефективність і безпечність, кожна країна ЄС отримає її на рівних умовах", - додала вона.

Фон дер Ляєн нагадала, що це буде вже шостий контракт Єврокомісії із виробниками потенційних вакцин від коронавірусу і Брюссель працює над ще одним.

Умови контракту поки невідомі, але раніше Moderna оголосила, що продаватиме свою вакцину за ціною від 25 до 37 доларів за дозу.

Moderna заявила, що її експериментальна вакцина на 94,5% ефективна в запобіганні COVID-19, ґрунтуючись на проміжних даних останніх клінічних випробувань, і стала другим розробником, який повідомив про результати, які набагато перевершили очікування після Pfizer і її партнера BioNTech.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз може заплатити понад 10 мільярдів доларів за сотні мільйонів доз вакцин-кандидатів, які розробляють фармацевтичні компанії Pfizer/BioNTech і CureVac.