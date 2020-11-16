Moderna заявила про майже 95% ефективність вакцини від COVID
Американська компанія Moderna, яка розробляє потенційну вакцину від коронавірусу, заявила у понеділок, що її розробка забезпечує надійний захист та демонструє ефективність у 94,5% випадків.
Компанія заявила, що про це свідчать попередні дані, отримані в ході випробувань вакцини, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.
Тиждень тому компанії BioNTech та Pfizer, конкуренти Moderna, заявили, що їхня потенційна вакцина є практично настільки ж ефективною.
Президент Moderna доктор Стівен Хоге привітав "справді важливу віху", але зазначив, що найбільш обнадіює наявність схожих результатів різних компаній.
"Це повинно вселити в нас надію на те, що вакцина дійсно зможе зупинити цю пандемію і, сподіваюся, повернути нас до нашого життя", - сказав Хоге у коментарі агентству.
"Не тільки Moderna вирішить цю проблему. Для задоволення глобального попиту буде потрібно багато вакцин", - додав він.
У випробуванні вакцини Moderna брали участь 30 тисяч осіб в США, половина з яких отримала дві дози вакцини з інтервалом в чотири тижні. Іншим робили фіктивні уколи.
Moderna очікує отримати близько 20 мільйонів доз вакцини, призначених для США, до кінця 2020 року. Pfizer і її німецький партнер BioNTech розраховують отримати близько 50 мільйонів доз по всьому світу до кінця року.