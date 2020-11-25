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У Хорватії зафіксували рекордну кількість нових випадків коронавірусу

Середа, 25 листопада 2020, 15:57

Хорватія зареєструвала рекордну кількість щоденних випадків захворювання коронавірусом, уряд країни розглядає додаткові заходи, щоб спробувати зупинити спалах захворювання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Національна група реагування на COVID-19 повідомила в середу, що за останні 24 години було зареєстровано 3603 випадки інфекції і 56 пацієнтів померли.

З 25 лютого, коли був зареєстрований перший випадок захворювання в країні з населенням 4 мільйони людей, 111 617 осіб отримали позитивний результат тесту на коронавірус і 1501 людина померла.

Хорватські ЗМІ повідомляють, що через останній спалах хвороби в деяких лікарнях закінчуються ліжка, і інфікованих пацієнтів доводиться розміщувати в наметах.

Повідомляється, що влада розглядає можливість введення нових загальнонаціональних обмежувальних заходів, які можуть включати закриття кафе і ресторанів.

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Хорватія Коронавірус
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