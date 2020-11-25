В Хорватии зафиксировали рекордное количество новых случаев коронавируса

Хорватия зарегистрировала рекордное количество ежедневных случаев заболевания коронавирусом, правительство страны рассматривает дополнительные меры, чтобы попытаться остановить вспышку заболевания.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Национальная группа реагирования на COVID-19 сообщила в среду, что за последние 24 часа было зарегистрировано 3603 случая инфекции и 56 пациентов умерли.

С 25 февраля, когда был зарегистрирован первый случай заболевания в стране с населением 4 миллиона человек, 111 617 человек получили положительный результат теста на коронавирус и 1501 человек умер.

Хорватские СМИ сообщают, что в некоторых больницах заканчиваются койки и инфицированных пациентов приходится размещать в палатках.

Сообщается, что власти рассматривают возможность введения новых общенациональных ограничительных мер, которые могут включать закрытия кафе и ресторанов.