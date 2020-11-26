Спроба державного перевороту в Туреччині: суд винесе вироки 475 підозрюваним

Турецький суд у четвер винесе вироки майже 500 підозрюваним в ході одного з головних судових процесів, пов'язаних зі спробою державного перевороту 2016 року проти президента Реджепа Таїпа Ердогана.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euratciv.

В організації невдалого путчу звинувачується Фетхуллах Гюлен, мусульманський проповідник із США, який колись був союзником Ердогана. Його рух було оголошено Анкарою терористичною групою, хоча він категорично заперечує всі звинувачення.

В цілому 251 людина загинула і понад 2000 були поранені під час спроби перевороту.

Судовий процес у четвер обертається навколо подій на авіабазі Акінджи недалеко від Анкари. Тодішній начальник штабу генерал Хулусі Акар, нині міністр оборони, і інші вищі командири були заручниками на базі протягом однієї ночі до їх звільнення вранці 16 липня.

Суд над 475 незадоволеними пілотами ВПС і іншими підозрюваними, пов'язаними з базою, почався в серпні 2017 року у найбільшому судовому залі країни, який знаходиться в тюремному комплексі в Сінкані, провінція Анкара.

Їм пред'явлені звинувачення в скоєнні злочинів, включаючи вбивство, спробу порушення конституційного порядку і замах на Ердогана. Вирок винним призведе до довічного ув'язнення.

Прокуратура звинувачує їх в організації спроби державного перевороту з бази, де, на думку турецьких офіційних осіб, вони наказали літакам бомбити державні будівлі.

Винищувачі F-16 тричі обстріляли будівлю парламенту, а також дорогу біля президентського палацу і штаб-квартири спецназу і поліції Анкари. Ердоган в той час був у відпустці на півдні Туреччини.

В результаті вибуху бомби в столиці загинули 68 людей, понад 200 отримали поранення. Дев'ять мирних жителів також загинули при спробі зупинити змовників біля входу на базу.

Гюлена і викладача теології Аділь Оксуз, які, за твердженнями офіційних осіб, були ключовими координаторами, і ще чотирьох осіб судять заочно. Оксуз був затриманий незабаром після спроби державного перевороту, але потім був звільнений і ховається. Ще 365 осіб перебувають в ув'язненні.

Понад 100 000 працівників державного сектору, включаючи викладачів та суддів, були звільнені з посад через підозри у зв'язках з Гюленом.

Ці арешти продовжуються, хоча вони менш масштабні, ніж у перші роки після спроби перевороту.

Незважаючи на велику кількість підозрюваних, це не найбільший процес, пов'язаний з переворотом. Близько 521 підозрюваного судять у справі, зосередженій на діяльності президентської гвардії.