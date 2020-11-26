Попытка госпереворота в Турции: суд вынесет приговоры 475 подозреваемым

Турецкий суд в четверг вынесет приговоры почти 500 подозреваемым в ходе одного из главных судебных процессов, связанных с попыткой государственного переворота 2016 года против президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euratciv.

В организации неудавшегося путча обвиняется Фетхуллах Гюлен, мусульманский проповедник из США, который когда-то был союзником Эрдогана. Его движение было объявлено Анкарой террористической группой, хотя он категорически отрицает все обвинения.

В общей сложности 251 человек погиб и более 2000 были ранены во время попытки переворота.

Судебный процесс в четверг вращается вокруг событий на авиабазе Акинджи недалеко от Анкары. Тогдашний начальник штаба генерал Хулуси Акар, ныне министр обороны, и другие высшие командиры были заложниками на базе в течение одной ночи до их освобождения утром 16 июля.

Суд над 475 недовольными пилотами ВВС и другими подозреваемыми, связанными с базой, начался в августе 2017 года в крупнейшем зале суда страны, который находится в тюремном комплексе в Синкане, провинция Анкара.

Им предъявлены обвинения в совершении преступлений, включая убийство, попытку нарушения конституционного порядка и покушение на Эрдогана. Приговор виновным приведет к пожизненному заключению.

Прокуратура обвиняет их в организации попытки государственного переворота с базы, где, по мнению турецких официальных лиц, они приказали самолетам бомбить государственные здания.

Истребители F-16 трижды обстреляли здание парламента, а также дорогу возле президентского дворца и штаб-квартиры спецназа и полиции Анкары. Эрдоган в то время был в отпуске на юге Турции.

В результате взрыва бомбы в столице погибли 68 человек, более 200 получили ранения. Девять мирных жителей также погибли при попытке остановить заговорщиков у входа на базу.

Гюлена и преподаватель теологии Адиль Оксуз, которые, по утверждениям официальных лиц, были ключевыми координаторами происходящего на местах, и еще четырех человек судят заочно. Оксуз был задержан вскоре после попытки государственного переворота, но затем был освобожден и скрывается. Еще 365 человек находятся в предварительном заключении.

Более 100 000 служащих государственного сектора, включая учителей и судей, были уволены или отстранены от должности из-за их предполагаемых связей с Гюленом.

Эти аресты продолжаются, хотя они менее масштабны, чем в первые годы после попытки государственного переворота.

Несмотря на большое количество подозреваемых, это не самое масштабное судебное разбирательство по делу о перевороте. Около 521 подозреваемых предстанут перед судом по делу о деятельности президентской гвардии.