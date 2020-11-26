Понад 20 млн британців потрапили під дію найбільш суворих коронавірусних обмежень

Більше 20 мільйонів людей на більшій частині території Англії будуть змушені жити під найжорсткішою категорією обмежень COVID-19 після завершення національного карантину 2 грудня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Міністр охорони здоров'я Британії Метт Хенкок у четвер оголосив остаточні деталі регіональної системи, яка набуде чинності, коли закінчиться дія національного карантину.

"Кінець близький, ми не повинні здаватися зараз", - сказав Хенкок парламенту, натякаючи на перспективи вакцинації проти коронавірусу в найближчі місяці.

Британія має найвищу в Європі офіційну кількість загиблих від пандемії COVID - 19 і сильно постраждала від другої хвилі.

"Ми повинні дотримуватися цих нових правил і бути впевнені, що наші сьогоднішні дії врятують життя в майбутньому і допоможуть нашій країні пройти через це", - сказав Хенкок.

Міністр сказав, що в деяких районах столиці число нових випадків зростає і їх необхідно взяти під контроль.

Лондон буде на другому рівні обмежень. Це означає відсутність змішування домашніх господарств в одному приміщенні і максимум шість осіб, яким дозволено зустрічатися на відкритому повітрі, готельні заклади можуть пропонувати алкоголь тільки поряд з ґрунтовною їжею, а відвідуваність спортивних заходів буде суворо обмежена.

Однак окремі великі регіони Англії, включаючи північне місто Манчестер і процвітаюче південно-східне графство Кент, були поміщені в рівень 3, найбільш обмежувальний, де рівень зараження найвищий.

На рівні 3 готельні заклади повинні залишатися закритими.