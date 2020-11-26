Более 20 млн британцев попали под действие наиболее суровых коронавирусных ограничений

Более 20 млн человек на большей части территории Англии будут вынуждены жить под жесткой категорией ограничений COVID-19 после завершения национального карантина 2 декабря.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок в четверг объявил окончательные детали региональной системы, которая вступит в силу, когда закончится действие национального карантина.

"Конец близок, мы не должны сдаваться сейчас", - сказал Хэнкок парламента, намекая на перспективы вакцинации против коронавируса в ближайшие месяцы.

Великобритания имеет наибольшее в Европе официальное число погибших от пандемии COVID-19 и сильно пострадала от второй волны.

"Мы должны придерживаться этих новых правил и быть уверены, что наши сегодняшние действия спасут жизни в будущем и помогут нашей стране пройти через это", - сказал Хэнкок.

Министр сказал, что в некоторых районах столицы число новых случаев растет и их необходимо взять под контроль.

Лондон будет на втором уровне ограничений. Это означает отсутствие смешивания домашних хозяйств в одном помещении и максимум шесть человек, которым разрешено встречаться на открытом воздухе, гостиничные заведения могут предлагать алкоголь только вместе с основательной едой, а посещаемость спортивных мероприятий будет строго ограничена.

Однако отдельные крупные регионы Англии, включая северный город Манчестер и процветающее юго-восточное графство Кент, были помещены в уровень 3, наиболее ограничительный, где уровень заражения высокий.

На уровне 3 гостиничные заведения должны оставаться закрытыми.