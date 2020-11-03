У Румунії антирекорд нових випадків коронавірусу: понад 7700 за добу

У Румунії зафіксовано черговий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу - 7733 за останню добу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Romania TV.

За даними Міністерства охорони здоров'я Румунії, за останні 24 години було проведено 30 336 тестів. Також повідомляється, що за добу померли 120 осіб з коронавірусом.

Загальна кількість госпіталізованих з COVID-19 - 11 897 осіб. З них 974 людини перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.

Попередній антирекорд був зафіксований 30 жовтня - понад 6500 тисяч випадків.

Президент Румунії Клаус Йоганніс скликав зустріч з кількома фахівцями в галузі охорони здоров'я в зв'язку з ростом кількості інфекцій. У вівторок ввечері глава держави проведе пресконференцію.

Ситуація з пандемією погіршилася в Румунії минулого тижня, коли країна вперше зареєструвала понад 6000 щоденних інфекцій.