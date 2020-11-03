В Румынии антирекорд новых случаев коронавируса: более 7700 за сутки

В Румынии зафиксирован новый антирекорд по количеству новых случаев коронавируса – 7733 за последние сутки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Romania TV.

По данным Минздрава Румынии, за последние 24 часа было проведено 30 336 тестов. Также сообщается, что за сутки умерли 120 человек с коронавирусом.

Общее количество госпитализированных с COVID-19 - 11897 человек. Из них 974 человека находятся в отделениях интенсивной терапии.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 30 октября – более 6500 тысяч случаев.

Президент Румынии Клаус Йоханнис созвал встречу с несколькими специалистами в области здравоохранения в связи с ростом количества инфекций. Во вторник вечером глава государства проведет пресс-конференцию.

Ситуация с пандемией ухудшилась в Румынии на прошлой неделе, когда страна впервые зарегистрировала более 6000 ежедневных инфекций.