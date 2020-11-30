Кремль відреагував на ідею Санду вивести російських військових з Придністров'я

У Кремлі прокоментували ідею обраної президентки Молдови Маї Санду реформувати місію російських "миротворців" у Придністров’ї, перетворивши її на цивільну.

Із заявою у понеділок виступив прессекретар президента Росії Дмітрій Пєсков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське агентство "Интерфакс".

Пєсков заявив, що Санду попередньо не обговорювала цю пропозицію з Москвою.

Разом з тим він зазначив, що з чинним президентом Молдови Ігорем Додоном був "набагато конструктивніший" діалог.

У Кремлі розраховують, що у нового керівництва Молдови є велика потреба "в більш збалансованому підході в контексті наших двосторонніх відносин", додав Пєсков.

"Ми розраховуємо на те, що цей конструктивізм триватиме, що в цьому плані буде певна спадкоємність, і що ми будемо враховувати всі можливі негативні наслідки будь-яких різких кроків", - сказав він.

30 листопада Санду на великій пресконференції в Кишиневі виступила за реформування місії миротворців у Придністров’ї і перетворення її на цивільну.

Санду зазначила, що в Придністров'ї перебувають російські миротворці, а також оперативна група російських військ (ОГРВ), яких необхідно вивести з території Молдови. Перебування останніх не передбачає жоден договір чи двостороння угода.

Оскільки у Придністров’ї немає небезпеки військових дій, Санду пропонує замінити чинну миротворчу місію, яка регулюється договором 1992 року, на цивільну місію під егідою ОБСЄ.