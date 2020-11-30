Осло скасувало новорічний феєрверк, щоб люди не заразились у натовпах
Понеділок, 30 листопада 2020, 19:49
Норвезька столиця в понеділок скасувала свій офіційний новорічний феєрверк через епідемію.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.
Місто пояснило, що не бачить, у який спосіб можна організувати святковий феєрверк, так щоб це не призвело до скупчення людей і збільшення ризику зараження.
Бюджет Осло в цьому році на феєрверки та їх організацію склав 500 тисяч крон (56,5 тисячі доларів США).
Норвезька столиця з населенням майже 700 тисяч людей зараз працює над ідеєю святкування Нового року, яке б відповідало правилам інфекційного контролю.
Нагадаємо, Бельгія також вирішила заборонити феєрверки, щоб уникнути скупчення великої кількості людей.
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