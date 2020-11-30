Осло отменило новогодний фейерверк, чтобы люди не заразились в толпах

Норвежская столица в понедельник отменила свой официальный новогодний фейерверк из-за эпидемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

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Город пояснил, что не видит, каким образом можно организовать праздничный фейерверк, так чтобы это не привело к скоплению людей и увеличению риска заражения.

Бюджет Осло в этом году на фейерверки и их организации составил 500 000 крон (56,5 тысячи долларов США).

Норвежская столица с населением почти 700 000 человек сейчас работает над идеей празднования Нового года, которое бы соответствовало правилам инфекционного контроля.

Напомним, Бельгия также решила запретить фейерверки, чтобы избежать скопления большого количества людей.