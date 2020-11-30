Осло отменило новогодний фейерверк, чтобы люди не заразились в толпах
Понедельник, 30 ноября 2020, 19:49
Норвежская столица в понедельник отменила свой официальный новогодний фейерверк из-за эпидемии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.
Город пояснил, что не видит, каким образом можно организовать праздничный фейерверк, так чтобы это не привело к скоплению людей и увеличению риска заражения.
Бюджет Осло в этом году на фейерверки и их организации составил 500 000 крон (56,5 тысячи долларов США).
Норвежская столица с населением почти 700 000 человек сейчас работает над идеей празднования Нового года, которое бы соответствовало правилам инфекционного контроля.
Напомним, Бельгия также решила запретить фейерверки, чтобы избежать скопления большого количества людей.
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