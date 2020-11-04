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Представництво ЄС закликало покарати винних у вбивстві Гандзюк

Середа, 4 листопада 2020, 11:07

У представництві ЄС у другу річницю смерті активістки Катерини Гандзюк закликали притягнути винних до відповідальності.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Два роки минуло із дня смерті Катерини Гандзюк. Винні у цьому злочині мають бути притягнуті до відповідальності. Безпечне середовище для громадських активістів в Україні повинне бути забезпечене по всій країні", - йдеться у повідомленні представництва ЄС у Twitter.

31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив кислоту на активістку Катерину Гандзюк. Вона потрапила до реанімації з сильними опіками, а за три місяці померла у лікарні після багатьох операцій.

27 квітня Служба безпеки України повідомила, що завершила досудове розслідування у справі про вбивство Гандзюк і що кінцевий замовник – Владислав Мангер. 

28 липня Офіс генерального прокурора направив до суду обвинувальний акт щодо голови Херсонської облради Владислава Мангера за фактом замовлення та організації нападу на Катерину Гандзюк.

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