Представительство ЕС призвал наказать виновных в убийстве Гандзюк

В представительстве ЕС во вторую годовщину смерти активистки Катерины Гандзюк призвали привлечь виновных к ответственности.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Два года прошло со дня смерти Катерины Гандзюк. Виновные в этом преступлении должны быть привлечены к ответственности. Безопасная среда для общественных активистов в Украине должна быть обеспечена по всей стране", - говорится в сообщении представительства ЕС в Twitter.

Два роки минуло із дня смерті Катерини Гандзюк. Винні у цьому злочині мають бути притягнуті до відповідальності. Безпечне середовище для громадських активістів в 🇺🇦 повинне бути забезпечене по всій країні. pic.twitter.com/KwTzS9pzjs — EU in Ukraine (@EUDelegationUA) November 4, 2020

31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил кислоту на активистку Катерину Гандзюк. Она попала в реанимацию с сильными ожогами, а через три месяца умерла в больнице после многих операций.

27 апреля 2020 года Служба безопасности Украины сообщила, что завершила досудебное расследование по делу об убийстве Гандзюк и конечный заказчик - глава Херсонского облсовета Владислав Мангер.

28 июля Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении Мангера по факту заказа и организации нападения на Гандзюк.