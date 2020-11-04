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Представительство ЕС призвал наказать виновных в убийстве Гандзюк

Среда, 4 ноября 2020, 11:07

В представительстве ЕС во вторую годовщину смерти активистки Катерины Гандзюк призвали привлечь виновных к ответственности.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Два года прошло со дня смерти Катерины Гандзюк. Виновные в этом преступлении должны быть привлечены к ответственности. Безопасная среда для общественных активистов в Украине должна быть обеспечена по всей стране", - говорится в сообщении представительства ЕС в Twitter.

31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил кислоту на активистку Катерину Гандзюк. Она попала в реанимацию с сильными ожогами, а через три месяца умерла в больнице после многих операций.

27 апреля 2020 года Служба безопасности Украины сообщила, что завершила досудебное расследование по делу об убийстве Гандзюк и конечный заказчик - глава Херсонского облсовета Владислав Мангер.

28 июля Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении  Мангера по факту заказа и организации нападения на Гандзюк.

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