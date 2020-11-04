Грузія вводить обов'язкове носіння маскок на вулицях

Грузія посилює корона вірусні обмеження – від 4 листопада носіння маски стало обов'язковим як в закритих, тік і на відкритих просторах.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Грузия-Онлайн", про це стало відомо після засідання Координаційної ради в адміністрації уряду.

За словами віцепрем'єра і міністра регіонального розвитку і інфраструктури Майї Цкітішвілі, маска - єдиний спосіб найкращим чином захистити громадян від інфекції. "Це кращий засіб захисту, як для себе, так і для інших ", - заявила вона.

Також урядом встановлено штраф за невикористання маски у відкритому просторі. Покарання за відмову носити маску, як у приміщеннях, так і на вилиці, складатиме 20 ларі (біля 173 грн).

Засідання Координаційної ради проходило дистанційно – напередодні через контакт із інфікованою особою на самоізоляцію пішов прем'єр Георгій Гахарія. Також на самоізоляції перебувають глава урядової адміністрації Натія Мезврішвілі, міністр освіти науки, культури та спорту Міхаіл Чхенкелі, а також міністр економіки Натія Турнава. У останньої підтвердилося зараження коронавірусом.