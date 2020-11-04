Туреччина оштрафувала низку соцмереж на $1 млн за порушення свого нового закону

Туреччина наклала штраф у розмірі 10 млн лір - близько 1,18 млн доларів - на низку соцмереж, серед яких Facebook, Twitter та YouTube, за невиконання вимог свого нового закону про функціонування соцмереж.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це заявив заступник міністра з транспорту та інфраструктури Омер Фатіх Саян.

Новий закон був ухвалений у липні 2020 року. Критики зазначали, що він може погіршити ситуацію зі свободою слова.

Закон передбачає, що влада Туреччини може вимагати видалення певного контенту, а не блокування доступу до нього, як це було раніше. Також він передбачає, що соцмережі повинні визначити місцевих представників, які будуть розглядати такі запити.

"Іноземні компанії, які діють у Туреччині, щоденно охоплюють понад 1 млн людей, і вони були повідомлені про правила, які повинні виконувати. Оскільки перехідний період закінчується, соцмережі які не призначили представника, а саме Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube та TikTok, оштрафовані на 10 млн лір", - заявив Саян.

Заступник міністра сказав, що це "перший крок" з покараннями для соцмереж, якщо вони не виконають вимогу. За ним можливий штраф на 30 млн лір, заборона реклами та обмеження швидкості роботи платформ на 50%, а далі і на 90%.

За його словами, якщо після цього компанії виконають вимоги - обмеження знімуть, а штраф зменшать до чверті від накладеної суми.

Представники платформ ще не прокоментували ситуацію.