Турция оштрафовала ряд соцсетей на $1 млн за нарушение своего нового закона

Турция наложила штраф в размере 10 млн лир - около 1,18 млн долларов - на ряд соцсетей, среди которых Facebook, Twitter и YouTube, за невыполнение требований своего нового закона о функционировании соцсетей.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом заявил заместитель министра по транспорту и инфраструктуры Омер Фатих Саян.

Новый закон был принят в июле 2020 года. Критики отмечали, что он может ухудшить ситуацию со свободой слова.

Закон предусматривает, что власти Турции могут требовать удаления определенного контента, а не блокирования доступа к нему, как это было раньше. Также он предполагает, что соцсети должны определить местных представителей, которые будут рассматривать такие запросы.

"Иностранные компании, которые действуют в Турции, ежедневно охватывают более 1 млн человек, и они были уведомлены о правилах, которые должны выполнять. Поскольку переходный период заканчивается, соцсети, которые не назначили представителя, а именно Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube и TikTok, будут оштрафованы на 10 млн лир ", - заявил Саян.

Заместитель министра сказал, что это "первый шаг" с наказаниями для соцсетей, если они не выполнят требование. За ним возможен штраф на 30 млн лир, запрет и ограничение скорости работы платформ на 50%, а далее и на 90%.

По его словам, если после этого компании выполнят требования - ограничения снимут, а штраф уменьшат до четверти от наложенной суммы.

Представители платформ еще не прокомментировали ситуацию.