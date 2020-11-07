Словаччина тимчасово закриє частину пунктів пропуску на кордоні з Україною

Уряд Словаччини запроваджує нові обмеження на кордоні з Україною, зокрема призупинять роботу деякі пункти пропуску.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Зокрема словацькі прикордонники повідомляють, що з 09.00 9 листопада 2020 року буде тимчасово закрито пункт пропуску "Велке Слеменце", з українського боку – "Малі Селменці". Також тимчасово припиняється оформлення пішоходів у пункті пропуску "Убля", з українського боку – "Малий Березний".

У пункті пропуску "Вишнє Нємецке", з українського боку – "Ужгород", пропуск осіб, які тимчасово або постійно проживають на території Словаччини, буде здійснюватися з 08.00 до 20.00.

Усі мандрівники під час в’їзду у Словаччину зобов’язані пройти антигенний тест і в подальшому підлягають самоізоляції, під час якої на п’ятий день повинні зробити ПЛР-тест.

Пропуск вантажного автотранспорту здійснюватиметься без обмежень.