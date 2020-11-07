Словакия временно закроет часть пунктов пропуска на границе с Украиной

Правительство Словакии вводит новые ограничения на границе с Украиной, в частности приостановят работу некоторые пункты пропуска.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

В частности словацкие пограничники сообщают, что с 09.00 9 ноября 2020 года будет временно закрыт пункт пропуска "Велке Слеменце", с украинской стороны – "Малые Селменцы". Также временно прекращается оформление пешеходов в пункте пропуска "Убля", с украинской стороны "Малый Березный".

В пункте пропуска "Вышне Немецкое", с украинской стороны – "Ужгород", пропуск лиц, которые временно или постоянно проживают на территории Словакии, будет осуществляться с 08.00 до 20.00.

Все путешественники во время въезда в Словакию обязаны пройти антигенный тест и в дальнейшем подлежат самоизоляции, во время которой на пятый день должны сделать ПЦР-тест.

Пропуск грузового автотранспорта будет осуществляться без ограничений.