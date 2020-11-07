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У прем’єра Боснії виявили коронавірус

Субота, 7 листопада 2020, 14:37

Прем'єр-міністр Боснії Зоран Тегельтія отримав позитивний результат тесту на COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Тегельтія знаходиться в стабільному стані здоров'я з легкими симптомами коронавірусу, йдеться в заяві боснійського уряду.

Боснія в п'ятницю повідомила про рекордну кількість померлих від коронавірусу – 49.

Всього в країні налічується близько 28 тисяч активних випадків захворювання.

Європейський центр інфекційних захворювань (ECDC) регулярно відстежує і реєструє кількість як інфікованих, так і померлих. На основі їх даних були складені графіки, які ясно показують, що Боснія і Герцеговина займає перше місце за сукупною кількістю підтверджених смертей за останні сім днів.

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Боснія і Герцеговина Коронавірус
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