У прем’єра Боснії виявили коронавірус
Субота, 7 листопада 2020, 14:37
Прем'єр-міністр Боснії Зоран Тегельтія отримав позитивний результат тесту на COVID-19.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Тегельтія знаходиться в стабільному стані здоров'я з легкими симптомами коронавірусу, йдеться в заяві боснійського уряду.
Боснія в п'ятницю повідомила про рекордну кількість померлих від коронавірусу – 49.
Всього в країні налічується близько 28 тисяч активних випадків захворювання.
Європейський центр інфекційних захворювань (ECDC) регулярно відстежує і реєструє кількість як інфікованих, так і померлих. На основі їх даних були складені графіки, які ясно показують, що Боснія і Герцеговина займає перше місце за сукупною кількістю підтверджених смертей за останні сім днів.
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