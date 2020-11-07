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У премьера Боснии обнаружили коронавирус

Суббота, 7 ноября 2020, 14:37

Премьер-министр Боснии Зоран Тегельтия получил положительный результат теста на COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Тегельтія находится в стабильном состоянии здоровья с легкими симптомами коронавирус, говорится в заявлении боснийского правительства.

Босния в пятницу сообщила о рекордном количестве умерших от коронавирус – 49.

Всего в стране насчитывается около 28 тысяч активных случаев заболевания.

Европейский центр инфекционных заболеваний (ECDC) регулярно отслеживает и регистрирует количество как инфицированных, так и умерших. На основе их данных были составлены графики, которые ясно показывают, что Босния и Герцеговина занимает первое место по совокупному количеству подтвержденных смертей за последние семь дней.

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