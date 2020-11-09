Із Байденом в Білий дім знову повернуться домашні тварини
Обраний президент Джо Байден, як очікується, відновить багатолітню традицію мати у Білому домі домашнього улюбленця, яка зникла за правління Трампа.
Про це пише The New York Times, повідомляє "Європейська правда".
Президент Трамп був першим президентом більш ніж за 100 років, у якого не було домашніх тварин в Білому домі. Очікується, що Байден переселиться до президентської резиденції з двома німецькими вівчарками, одна з яких була взята з притулку.
З родиною Байденів проживають дві німецькі вівчарки, Чемп і Мейджор.
У 2008 році сім'я Байденів придбала у собаковода цуценя німецької вівчарки після того, як Байден був обраний віцепрезидентом. Байдени назвали собаку Чемпом через слова, якими батько Байдена підбадьорював сина у складні часи. "Підіймайся, чемпіон", - казав він.
У 2018 році родина Байденів взяла з притулку Delaware Humane Association Мейджора.