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С Байденом в Белый дом вернутся домашние животные

Понедельник, 9 ноября 2020, 13:35

Избранный президент Джо Байден, как ожидается, возобновит многолетнюю традицию иметь в Белом доме домашнего любимца, которая исчезла во время правления Трампа.

Об этом пишет New York Times, сообщает "Европейская правда".

Президент Трамп был первым президентом более чем за 100 лет, у которого не было домашних животных в Белом доме. Ожидается, что Байден переселится в президентскую резиденцию с двумя немецкими овчарками, одна из которых была взята из приюта.

 

С семьей Байден проживают две немецкие овчарки, Чемп и Мейджор.

В 2008 году семья Байденов приобрела у собаковода щенка немецкой овчарки после того, как Байден был избран вице-президентом. Байдены назвали собаку Чемп из-за слов, которыми отец Байдена подбадривал сына в сложные времена. "Поднимайся, чемпион", - говорил он.

В 2018 году семья Байден взяла из приюта Delaware Humane Association Мейджора.

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