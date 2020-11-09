У Литві сформували керівну коаліцію

У понеділок правоцентристські партії Литви: Союз Вітчизни - Литовські християнські демократи (консерватори), Рух лібералів і Партія свободи підписали угоду про формування нової керівної коаліції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

"Ми готові об'єднатися заради відновлення зв'язків довіри у державі і між людьми, і укладаємо угоду про коаліційну співпрацю та формування уряду", – йдеться в документі.

Партнери по коаліції зобов'язалися підтримувати коаліційний уряд на чолі з Інгрідою Шимоніте.

"Я вдячна партнерам по коаліції за швидкий, ефективний і конструктивний процес, у нас було трохи більше тижня дискусій, зараз чекають кілька етапів, дискусія щодо позицій, персоналій і найважливіших завдань, урядової програми", – сказав лідер консерваторів Габріелюс Ландсбергіс після підписання угоди.

Кандидатка в прем'єри Інгріда Шимоніте стверджує, що поки партії домовилися лише щодо позиції прем'єр-міністра, а про пропорції в розподілі політичних постів, а також щодо кандидатів на ці пости планується ще вести переговори.

Шимоніте була міністром фінансів у попередньому уряді Національного союзу, який втратив владу в 2012 році після однієї з найжорсткіших програм суворої економії в Європі, яка призвела до обвалу ВВП приблизно на 15% в 2009 році.