Хорватія до 15 грудня обмежила в’їзд іноземців, в тому числі українців

Штаб цивільного захисту Хорватії прийняв рішення про тимчасову заборону та обмеження перетину кордону країни, в тому числі для українців.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє посольство України в Хорватії на своїй сторінці у Facebook.

Заборона не поширюється на громадян України, які мають дійсну посвідку на проживання в країнах ЄС та прибувають в Хорватію безпосередньо з країн Європейського Союзу, які входять до зеленого списку країн, визначених Європейським центром з контролю та профілактики захворювань, не мають ознак хвороби та не були в тісному контакті з хворою людиною.

Громадяни України з дозволом на проживання в країнах ЄС, які проїжджали транзитом без затримання через інші країни ЄС до контрольно-пропускних пунктів Хорватії, на прикордонному переході повинні довести, що вони не затримувалися в транзитних країнах, і в цьому випадку заборона з цього рішення не поширюється на них, пояснили в посольстві.

Іншим громадянам України, які прямують із країн ЄС, буде дозволено в'їзд до Хорватії за умови пред’явлення негативного результату ПЛР-тесту на SARS-CoV-2, який є не давніший 48 годин (рахуючи від часу забору до прибуття на прикордонний перехід), або з обов’язковим проходженням самоізоляції до здачі відповідного ПЛР-тесту в Хорватії та отримання негативного результату.

Громадяни України, які постійно проживають в Україні, мають право в’їжджати в Хорватію за виняткових підстав.

Особи, які прямують Хорватією транзитом, повинні залишити територію країни протягом 12 годин з моменту в’їзду.

За наявності підстави для в’їзду до Хорватії необхідно зареєструвати свій намір на сайті МВС Хорватії та роздрукувати реєстраційний номер заявки - таке підтвердження пришвидшить перетин кордону, однак не є дозволом на в’їзд від МВС Хорватії.