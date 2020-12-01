Хорватия до 15 декабря ограничила въезд иностранцев, в том числе украинцев

Штаб гражданской защиты Хорватии принял решение о временном запрете и ограничении пересечения границы страны, в том числе для украинцев.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает посольство Украины в Хорватии на своей странице в Facebook.

Запрет не распространяется на граждан Украины, которые имеют действующий вид на жительство в странах ЕС и прибывают в Хорватию непосредственно из стран Европейского Союза, входящих в зеленый список стран, определенных Европейским центром по контролю и профилактике заболеваний, не имеют признаков заболевания и не были в тесном контакте с больным.

Граждане Украины с разрешением на проживание в странах ЕС, проезжавшие транзитом без задержки через другие страны Евросоюза до контрольно-пропускных пунктов Хорватии, на пограничном переходе должны доказать, что они не задерживались в транзитных странах, и в этом случае запрет не распространяется на них, пояснили в посольстве.

Другим гражданам Украины, которые направляются из стран ЕС, будет разрешен въезд в Хорватию при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста на SARS-CoV-2, полученного не позднее 48 часов (считая со времени взятия до прибытия на пограничный переход), либо с обязательным прохождением самоизоляции до сдачи соответствующего ПЦР-теста в Хорватии и получения отрицательного результата.

Граждане, постоянно проживающие в Украине, имеют право въезжать в Хорватию исключительных оснований.

Лица, которые направляются через Хорватию транзитом, должны покинуть территорию страны в течение 12 часов с момента въезда.

При наличии основания для въезда в Хорватию необходимо зарегистрировать свое намерение на сайте МВД Хорватии и распечатать регистрационный номер заявки - такое подтверждение ускорит пересечение границы, однако не является разрешением на въезд от МВД Хорватии.