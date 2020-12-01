Кількість жертв коронавірусу в Туреччині встановлює рекорди дев’ятий день поспіль

Кількість померлих від коронавірусу в Туреччині встановлює нові максимуми дев'ятий день поспіль.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Щоденне кількість смертей від COVID-19 в Туреччині досягла рекордного рівня у вівторок дев'ятий день поспіль. За останні 24 години померли 190 осіб.

У ці дні громадяни Туреччини готуються до нових обмежувальних заходів для стримування поширення епідемії.

У понеділок президент Реджеп Таїп Ердоган оголосив про нові заходи по боротьбі з різким збільшенням числа хворих і смертністю. Вони включають введення комендантської години в будні дні і повну ізоляцію на вихідних.

На додачу до цих обмежень припиняється робота дитсадків та ясел. Ресторани зможуть продавати страви тільки на доставку. Також будуть встановлені обмеження на користування громадським транспортом.

Число нових випадків коронавірусу, в тому числі безсимптомних, за останню добу склало 30 110. Загальна кількість смертей зросла до 13 936.

Зазначимо, лише кілька днів тому Туреччина почала враховувати у статистиці безсимптомних пацієнтів.

Відтоді щоденний приріст заражень "злетів" від кількох тисяч до одразу 28-30 тисяч за добу.