Число жертв коронавируса в Турции устанавливает рекорды девятый день подряд

Количество умерших от коронавируса в Турции устанавливает новые максимумы девятый день подряд.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Ежедневное количество смертей от COVID-19 в Турции достигает рекордного уровня во вторник девятый день подряд. За последние 24 часа умерли 190 человек.

В эти дни граждане Турции готовятся к новым ограничительным мерам для сдерживания распространения эпидемии.

В понедельник президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о новых мерах по борьбе с резким увеличением числа больных и смертностью. Они включают введение комендантского часа в будние дни и полную изоляцию на выходных.

В дополнение к этим ограничениям прекращается работа детсадов и яслей. Рестораны смогут продавать блюда только на доставку. Также будут установлены ограничения на пользование общественным транспортом.

Число новых случаев коронавируса, в том числе бессимптомных, за последние сутки составило 30 110. Общее количество смертей возросло до 13936.

Отметим, всего несколько дней назад Турция начала учитывать в статистике бессимптомных пациентов.

С тех пор ежедневный прирост заражений "взлетел" от нескольких тысяч до сразу 28-30 тысяч в сутки.