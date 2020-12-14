В Грузії на пост прем'єр-міністра повторно висунули Гахарію

Партія "Грузинська мрія - демократична Грузія" офіційно висунула Георгія Гахарію на пост прем'єр-міністра країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Лист, представлений парламенту, датований 12 грудня і підписаний головою партії Бідзіною Іванішвілі.

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Після визнання повноважень нового парламенту уряд Грузії на чолі з Гахарією в повному складі пішов у відставку. Зараз всі міністри уряду є виконуючими обов'язки.

Лідер парламентської більшості Іраклій Кобахідзе заявив, що у Гахарії буде час до неділі, щоб назвати склад уряду.

Законодавчий орган розгляне питання про висловлення довіри новому кабінету міністрів ймовірно наступного тижня. Для отримання довіри уряд повинен отримати підтримку мінімум 76 депутатів парламенту.

Нагадаємо, перше засідання нового парламенту відбулося без представників опозиції, які одразу після першого туру виборів заявили про фальсифікації та почали вимагати повторної організації голосування.

11 грудня найбільші опозиційні сили підписали меморандум, у якому підтвердили своє рішення бойкотувати роботу нового парламенту.

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