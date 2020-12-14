В Грузии на пост премьер-министра повторно выдвинули Гахарию

Партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" официально выдвинула Георгия Гахарию на пост премьер-министра страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Письмо, поданное в парламент, датировано 12 декабря и подписано главой партии Бидзиной Иванишвили.

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После признания полномочий нового парламента правительство Грузии во главе с Гахарией в полном составе ушло в отставку. Сейчас все министры правительства является исполняющими обязанности.

Лидер парламентского большинства Ираклий Кобахидзе заявил, что у Гахарии будет время до воскресенья, чтобы назвать состав правительства.

Законодательный орган рассмотрит вопрос о выражении доверия новому кабинету министров, вероятно, на следующей неделе. Для вотума доверия правительство должно получить поддержку минимум 76 депутатов парламента.

Напомним, первое заседание нового парламента состоялось без представителей оппозиции, которые сразу после первого тура выборов заявили о фальсификациях и потребовали повторной организации голосования.

11 декабря крупнейшие оппозиционные силы подписали меморандум, в котором подтвердили свое решение бойкотировать работу нового парламента.

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