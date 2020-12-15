Туреччина на Новий рік запровадить 4-денну цілодобову комендантську годину

Туреччина планує повністю заборонити своїм громадянам виходити з дому на Новий рік, запровадивши на 4 дні цілодобову комендантську годину.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Hurriyet Daily News.

Заборона почне діяти з 31 грудня і триватиме до ранку 4 січня. У ці дні пересуватися можна буде лише деяким категоріям працівників.

Нагадаємо, з кінця листопада у Туреччині діє щоденна нічна комендантська година, а у вихідні - цілодобово. Ресторанам дозволено працювати тільки на доставку.

За словами міністра охорони здоров’я Фахреттіна Коджі, це вже дозволило "збити" щоденний приріст хворих в Анкарі - на 40%, та на 30% в Стамбулі й Ізмірі - третьому найбільшому місті країни.

Окрім того, у святковий період розглядають можливість обмежити пересування між регіонами, особливо тими, де спостерігається найвища кількість заражень.

Зазначимо, наприкінці листопада Туреччина почала показувати у статистиці "безсимптомних" хворих на коронавірус.

Відтоді щоденний приріст заражень "злетів" від кількох тисяч до одразу 28-30 тисяч за добу. У звітах міністерства окремими цифрами вказується "кількість виявлених заражень" та "кількість пацієнтів". Найвищий показник, 8 грудня, перевищував 33 тисячі.

Тоді ж почали встановлювати "рекорди" кількість смертей від коронавірусу.