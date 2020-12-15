Польща затвердила програму вакцинації від коронавірусу

Уряд Польщі затвердив національну програму вакцинації від коронавірусу, яка передбачає чотири етапи

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на TVN24.

План уряду передбачає "досягти рівня імунізації населення для боротьби з пандемією COVID-19 до кінця 2021 року при збереженні найвищих стандартів безпеки".

Згідно з положеннями стратегії, дорослі і діти у віці від 12 років будуть вакциновані добровільно і безкоштовно.

Спочатку вакцинуватиметься медичний персонал, працівники соціальних служб. Після цього щеплення робитимуть старшим особам (віком від 60 років), а також військовослужбовцям.

На наступному етапі вакцинуватимуться професійні групи: вчителі, працівники критичної інфраструктури, громадського транспорту, чиновники, задіяні у боротьбі з пандемією. Крім того, на цьому етапі вакцинуватимуться особи віком до 60 років, які мають хронічні захворювання (хвороби легень, цукровий діабет, онкологічні захворювання, ожиріння). П

отім вакцинація проводитиметься серед інших груп дорослого населення країни.

Польща уклала п'ять контрактів на закупівлю вакцин проти COVID-19 з виробниками: Astra Zeneca (16 мільйонів доз), Janssen Pharmaceutica NV (16,98 мільйонів доз), Pfizer/BioNTech (16,74 мільйона доз), CureVac (5,65 мільйона доз), Moderna (6,69 мільйона доз).

Всього це понад 62 мільйони вакцин. Орієнтовна вартість складає близько 2,4 млрд злотих. Закупівлі будуть профінансовані з державного бюджету.

Вакцина повинна бути спочатку дозволена для поширення Європейським агентством з лікарських засобів. Польський уряд розраховує, що процес загальної вакцинації, швидше за все, почнеться в першому кварталі 2021 року.

Міністр охорони здоров'я Адам Недзельський раніше на пресконференціх повідомив, що засідання комітету Європейського агентства з лікарських засобів "відбудеться раніше". Воно повинно було відбутися 29 грудня, то потім стало відомо, що його проведуть 21 грудня.

"Це означає, що, можливо, навіть в цьому році у нас буде шанс, що перші дози вакцини з'являться на польському ринку, звичайно, якщо виробник зможе ефективно управляти логістичним ланцюгом і доставляти їх на польський ринок", - сказав Недзельський.