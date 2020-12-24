У Німеччині церква через 400 років вибачилася за спалення "відьом" 

Католицька церква у баварському місті Айхштет вибачилася за переслідування людей за звинуваченнями у чаклунстві 400 років тому, які зазвичай закінчувалися стратою.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Independent.

Міський єпископ Грегор Марія Ханке назвав переслідування невинних людей "кривавою раною в історії нашої церкви" та пообіцяв встановити у пам’ять про жертв меморіальну дошку.

У Німеччині масові вибачення за процеси над "відьмами" почалися з 2011 року, після ініціативи пастора Гартмута Гегелера. За дев'ять років, відколи він активно піднімав питання, близько 50 міст вибачилися за свою роль у переслідуваннях. "Церква тоді була налякана Реформацією, і процеси над "відьмами" були одним зі способів боротьби", - розповів він в інтерв’ю The Times.

В Айхштеті питання активно просував Вольфрам Кастнер, митець із Мюнхена - після того, як випадково натрапив на один з протоколів допитів і був шокований прочитаним. У рамках своєї кампанії він зачитував історії вбитих людей на площі перед міською церквою.

В Айхштеті протягом XV-XVIII сторіч за звинуваченнями у "чаклунстві" катували і стратили близько 400 невинних людей, загалом у Німеччині - близько 25 тисяч, а у Європі - близько 60 тисяч. Більшість із них були жінками, хоча іноді під звинувачення потрапляли також чоловіки і діти.