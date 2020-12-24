В Германии церковь через 400 лет извинилась за сожжение "ведьм"

Католическая церковь в баварском городе Айхштет извинилась за преследования людей по обвинению в колдовстве 400 лет назад, которые обычно заканчивались казнью.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Independent.

Городской епископ Грегор Мария Ханке назвал преследование невинных людей "кровавой раной в истории нашей церкви" и пообещал установить в память о жертвах мемориальную доску.

В Германии массовые извинения за процессы над "ведьмами" начались с 2011 года, после инициативы пастора Гартмута Гегелера. За девять лет, когда он активно поднимал вопрос, около 50 городов извинились за свою роль в преследованиях. "Церковь тогда была напугана Реформацией, и процессы над "ведьмами" были одним из способов борьбы", - рассказал он в интервью The Times.

В Айхштете вопрос активно продвигал Вольфрам Кастнер, художник из Мюнхена - после того как случайно наткнулся на один из протоколов допросов и был шокирован прочитанным. В рамках своей кампании он зачитывал истории убитых людей на площади перед городской церковью.

В Айхштете в течение XV-XVIII веков по обвинению в "колдовстве" пытали и казнили около 400 невинных людей, в целом в Германии - около 25 тысяч, а в Европе - около 60 тысяч. Большинство из них были женщинами, хотя иногда под обвинения попадали также мужчины и дети.