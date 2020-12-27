У Німеччині першою вакцину отримала 101-річна жінка

У Німеччині почалася вакцинація від коронавірусу і першою щеплення зробили 101-річна Едіт Квойзаллі, який живе в будинку для літніх людей в місті Хальберштадт.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Офіційно кампанія з вакцинації в Німеччині починається в неділю, але перші щеплення були зроблені в суботу в федеральній землі Саксонія-Анхальт.

Першими були вакциновані 40 жителів і 10 співробітників в центрі Крюгера для літніх людей в Хальберштадті.

У суботу в німецькі землі було доставлено кілька десятків тисяч доз вакцини.

В першу чергу імунізуються люди старше 80 років, а також особи, які здійснюють догляд, і персонал лікарень з групи особливого ризику.

Нагадаємо, вакцину від коронавірусу доставили в усі країни Європейського союзу, вакцинація стартує 27 грудня.