В Германии первой вакцину получила 101-летняя женщина
В Германии началась вакцинация от коронавируса и первой прививку сделали 101-летняя Эдит Квойзалла, который живет в доме для пожилых людей в городе Хальберштадт.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.
Официально кампания по вакцинации в Германии начинается в воскресенье, но первые прививку были сделаны в субботу в федеральной земле Саксония-Анхальт.
Первыми были вакцинированы 40 жителей и 10 сотрудников в центре Крюгера для пожилых людей в Хальберштадте.
В субботу в немецкие земли было доставлено несколько десятков тысяч доз вакцины.
В первую очередь иммунизируются люди старше 80 лет, а также лица, осуществляющие уход, и персонал больниц из группы особого риска.
Напомним, вакцину от коронавируса доставили во все страны Европейского союза, вакцинация стартует 27 декабря.