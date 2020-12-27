В Германии первой вакцину получила 101-летняя женщина

В Германии началась вакцинация от коронавируса и первой прививку сделали 101-летняя Эдит Квойзалла, который живет в доме для пожилых людей в городе Хальберштадт.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Официально кампания по вакцинации в Германии начинается в воскресенье, но первые прививку были сделаны в субботу в федеральной земле Саксония-Анхальт.

Первыми были вакцинированы 40 жителей и 10 сотрудников в центре Крюгера для пожилых людей в Хальберштадте.

В субботу в немецкие земли было доставлено несколько десятков тысяч доз вакцины.

В первую очередь иммунизируются люди старше 80 лет, а также лица, осуществляющие уход, и персонал больниц из группы особого риска.

Напомним, вакцину от коронавируса доставили во все страны Европейского союза, вакцинация стартует 27 декабря.