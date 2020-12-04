Рада не розглянула оновлений законопроект про реформу СБУ

Верховна Рада на засідання у пятницю не розглядала нову версію законопроєкту про реформу Служби безпеки України попри те, що документ був у порядку денному.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України (3196-д) депутати мали розглянути у повторному першому читанні.

Однак, документ не виносився на розгляд, а пленарне засідання Ради сьогодні вже закрилося.

Зазвичай заплановані та узгоджені з партнерами проєкти такого рівня знімають з розгляду у разі, коли для їх ухвалення бракує голосів.

Перший законопроєкт про реформу СБУ був поданий президентом до парламенту лише навесні 2020 року, втім, він був далеким від прийнятного, з чим погоджувалися усі – і Захід, і сама СБУ (див. статтю "Служба безпеки та духовності: що Захід просить змінити у президентській реформі СБУ"). Зрештою парламент спрямував проєкт на доопрацювання.

Оновлений проєкт ще наприкінці жовтня надіслали для аналізу партнерів України, що консультують нас щодо безпекової реформи – а це США, ЄС та НАТО, які разом утворили Міжнародну дорадчу групу (МДГ) для сприяння реформі СБУ.

У офіційному спілкуванні з ЄвроПравдою представники МДГ обмежилися короткими, але одностайно позитивними коментарями, хоча певні зауваження все ж лишилися.

Детальніше читайте у статті - Слідство безпеки України: чому СБУ та НАТО розійшлися у баченні реформи спецслужби