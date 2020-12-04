Рада не рассмотрела обновленный законопроект о реформе СБУ

Верховная Рада на заседании в пятницу не рассматривала новую версию законопроекта о реформе Службы безопасности Украины, несмотря на то, что документ был в повестке дня.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О Службе безопасности Украины" относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины (3196-д) депутаты должны были рассмотреть в повторном первом чтении.

Однако, документ не выносился на рассмотрение, а пленарное заседание Рады сегодня уже закрылось.

Обычно запланированные и согласованные с партнерами проекты такого уровня снимают с рассмотрения в случае, когда для их принятия не хватает голосов.

Первый законопроект о реформе СБУ был представлен президентом в парламент лишь весной 2020 года, впрочем, он был далек от приемлемого, с чем соглашались все - и Запад, и сама СБУ (см. статью "Служба безопасности и духовности: что Запад просит изменить в президентской реформе СБУ"). В конце концов парламент направил проект на доработку.

Обновленный проект еще в конце октября направили для анализа партнерам Украины, консультирующим нас по реформе в сфере безопасности - а это США, ЕС и НАТО, которые вместе образовали Международную совещательную группу (МДГ) для содействия реформе СБУ.

В официальном общении с ЕвроПравдою представители МДГ ограничились короткими, но единодушно положительными комментариями, хотя некоторые замечания к документу остаются.

Детальнее читайте в статье - "Следствие безопасности Украины: почему СБУ и НАТО разошлись в видении реформы спецслужбы"