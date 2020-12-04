У ЄС засудили "турбосхвалення" Молдовою закону, що обмежив повноваження президентки Санду

У ЄС засудили швидке схвалення парламентом Молдови закону, що обмежив повноваження обраної президентки Маї Санду, забравши у неї контроль над спецслужбою країни.

Про це йдеться у заяві речника Європейської служби зовнішніх справ Петера Стано, пише "Європейська правда".

Петер Стано відзначає, що голосування за цей та інші законопроєкти, схвалені напередодні, відбулося у "квапливий та непрозорий спосіб".

"Голосування відбулося у спосіб, що не відображає поваги до необхідних парламентських процедур. Більш того, ініціативи підтримали особи, яких раніше помітили у причетності до корупції та банківського шахрайства у 2014 році. Це створює ризик, що законодавство може слугувати особистим інтересам", - зазначається у заяві.

Речник ЄС додає, що законодавство внесли лише за два тижні після перемоги Маї Санду на президентських виборах, і передбачалося, що обраний президент зможе виконувати свої повноваження за тим законодавством, що діяло на час обрання.

Відтак важливо, щоби будь-які зміни до функцій та повноважень президента здійснювалися з повагою до необхідних, визначених законодавством процедур, включно із демократичним моніторингом.



"ЄС сподівається, що усі особи, відповідальні за рішення у Молдові - країні, асоційованій з ЄС - поважатимуть верховенство права та гарантуватимуть дотримання демократичних стандартів, згідно з очікуваннями народу та базовими принципами амбітної Угоди про асоціацію між ЄС та Молдовою", - додає Петер Стано.

Нагадаємо, напередодні парламент Молдови, більшість у якому мають Партія соціалістів чинного президента Ігоря Додона та "Шор", схвалив низку суперечливих законопроєктів, зокрема - про позбавлення президента контролю над Службою інформації та безпеки, що обмежить повноваження Маї Санду, і, попередньо - про надання офіційного статусу російській мові та повернення дозволу на трансляцію російських програм.

Обрана президентка Мая Санду закликала громадян до протестів.