В ЕС осудили "турбопринятие" Молдовой закона, что ограничил полномочия президента Санду

В ЕС осудили поспешное одобрение парламентом Молдовы закона, что ограничил полномочия избранного президента Майи Санду, забрав у нее контроль над спецслужбой страны.

Об этом говорится в заявлении спикера Европейской службы внешних дел Петера Стано, пишет "Европейская правда".

Петер Стано отмечает, что голосование за этот и другие законопроекты, одобренные накануне, произошло "поспешно и непрозрачно".

"Голосование состоялось путем, что не отображает уважения к надлежащим парламентским процедурам. Более того, инициативы поддержали лица, которых ранее заметили в причастности к коррупции и банковскому мошенничеству в 2014 году. Это создает риск, что законодательство может служить чьим-то личным интересам", - отмечается в заявлении.

Представитель ЕС добавляет, что проекты внесли всего через две недели после победы Майи Санду на президентских выборах, и предполагалось, что избранный президент сможет выполнять свои полномочия согласно законодательству, которое действовало на момент избрания. Поэтому важно, чтобы любые изменения в функциях и полномочиях президента осуществлялись с соблюдением определенных законодательством процедур и с демократическим мониторингом.

"ЕС надеется, что все лица, ответственные за принятия решений в Молдове - стране, ассоциированной с ЕС - будут уважать верховенство права и гарантировать соблюдение демократических стандартов, в соответствии с ожиданиями народа и базовыми принципами амбициозного Соглашения об ассоциации между ЕС и Молдовой", - добавляет Петер Стано .

Напомним, накануне парламент Молдовы, большинство в котором имеют Партия социалистов действующего президента Игоря Додона и "Шор", одобрил ряд противоречивых законопроектов, в частности - о лишении президента контроля над Службой информации и безопасности, что ограничит полномочия Маи Санду, и, предварительно - о предоставлении официального статуса русскому языку и возвращении разрешения на трансляцию российских программ.

Избранный президент Майя Санду призвала граждан к протестам.